Fernando Simón habla de los ministros de Sanidad que ha conocido y sorprende por lo que dice de uno de ellos

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha sido galardonado este viernes con el premio Emilio Castelar, en un acto en el que ha participado quien fuera ministro de Sanidad durante el inicio de la pandemia de coronavirus, Salvador Illa.

El exministro ha intervenido antes de que Simón fuera premiado y se ha referido a él con estas palabras:

“Hay episodios en la vida que, por su dificultad, por su carácter inesperado, te generan un vínculo con las personas con las que te toca compartirlos. Esto ya es una razón para que, en mi caso, se generara un vínculo muy especial con el equipo que me acompañó, con el que trabajé en el Ministerio. Muy singularmente, con Fernando Simón. Pero en su caso hay más. Fernando es un servidor público. Un ejemplo de servidor público. Es una persona vocacional, muy trabajador, un hombre inconformista y un hombre sencillo. Lo que se ve es lo que hay. Fernando es como lo veis en la televisión. Cuando no sabe una cosa, lo dice y se prepara para contestarla al día siguiente. Es un hombre sencillo, sin ningún tipo de doblez, que va directo a lo que hay. Ha sido para mí un honor trabajar contigo, Fernando, creo que es lo mejor que se puede decir, un auténtico honor. Muchas gracias”.

Al subir a recoger su premio, Simón dijo unas palabras respondiendo a quien fuera su jefe.

“La verdad es que estoy muy emocionado, muy halagado”, comenzó diciendo el epidemiólogo, quien agradeció el premio a la Asociación Progresistas de España, y después contestó al ministro:

“Quiero reconocer al ministro el haber estado ahí. Antes he dicho que es mi ministro y siempre lo será. Llevo 9 años en el Ministerio. He conocido a nueve ministros y de verdad no creo que ninguno salvo él hubiera sido capaz de llevar este barco como hemos conseguido que navegara hasta el momento en el que estamos ahora mismo”.