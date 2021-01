Fernando Simón, harto como pocas veces ante las imágenes que han indignado a España

Fernando Simón ha comparecido este lunes en rueda de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia en España.

Sanidad ha informado de 93.822 positivos desde el viernes, la cifra más alta en este periodo, lo que sitúa el total de positivos oficiales por encima de 2,5 millones.

La evolución de la cepa británica ha vuelto a ser objeto de pregunta durante la rueda de prensa y, sobre todo, qué hacer para evitar que sea predominante en el mes de marzo, tal y como afirmó Simón la semana pasada.

Sobre qué medidas de control habría que aplicar para enfrentarse a la cepa británica, el experto ha explicado que “no hay grandes diferencias” y que lo que hay que hacer es “aplicarlas mejor” y, en algunos casos, “aplicar alguna más”.

El director del CCAES ha señalado que el sistema hospitalario está “en una tensión muy muy alta” y que lo que hay lograr es que la velocidad de descenso sea muy rápida. Si eso no se logra, el sistema hospitalario va a volver a estar “en una situación crítica, si no lo está ya”.

Simón ha incidido en que es muy importante la “responsabilidad personal” como medida de control y que las instituciones tendrán que implementar nuevas normas.

“Es imposible implementar una norma al 100% de lo que gustaría. No el 100% de la población lleva mascarilla, deja de salir de casa cuando no debe, etc. Si consiguiéramos aplicar las medidas que se proponen a un nivel muy alto, no diré el 100% pero cercano, probablemente se podrían aplicar menos medidas. El problema es que no lo conseguimos”, ha relatado el experto.

El epidemiólogo ha puesto de ejemplo, para mal, “las fiestas que se han visto este fin de semana por todas partes”: “En las discotecas. La discoteca Pachá, la discoteca no sé qué. Necesitamos que la gente sea un poco más razonable para poder sobrellevar esto mejor”.

El pasado viernes salieron a la luz unas imágenes de dentro de una famosa discoteca de Madrid de jóvenes cantando y bailando sin mascarilla. Una publicación que ha generado un importante revuelo y que ha indignado a gran parte de España.

El experto ha insistido en que el personal sanitario está de nuevo “muy cerca del límite” y no pueden permitir que ocurra lo mismo que en la primera ola: “En eso tienen una parte de responsabilidad la instituciones pero también cada uno de nosotros”.

“No me parece razonable a estas alturas con el conocimiento que tenemos de la epidemia, con lo poco que queda, son semanas, quizás algún mes, pero con lo poco que queda para conseguir vacunas a todos nuestros vulnerables, conseguir vacunar a un porcentaje muy alto de la población, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta un poco antes de tiempo”, ha sentenciado.