El impulsor de la privatización sanitaria en Madrid ataca a Fernando Simón: "No se guía por criterios científicos, sino políticos"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Simón.

Sin embargo, como informa Javier Bañuelos, periodista de la Cadena SER , los datos mostrados por Madrid no encajan por lo defendido por su consejero y además habrían sido manipulados en su informe, en el que han desaparecido algunos porcentajes poco favorables.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso , ha vuelto a cargar contra Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), al que ha acusado de actuar no como un científico, sino como un político.

Sobre este asunto no ha dicho ni palabra el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty , quien sí ha tenido tiempo para atacar con dureza a Simón.

“Usó datos no contrastados, no se tomó la molestia de hablar con Salud Pública de la Comunidad de Madrid para ver cómo eran esos datos”, ha proseguido el consejero de Hacienda, quien ha lanzado este ataque a Simón:

“Eso es un comportamiento bastante poco científico. Es un político, no es un científico. No tiene ninguna credibilidad, no se guía por criterios científicos, sino políticos. Criterios de discriminación hacia la Comunidad de Madrid”.

Fernández-Lasquetty, que en 2014 dimitió como consejero de Sanidad tras ser paralizada por un juez la privatización de varios hospitales madrileños, ha asegurado que Simón “debería asumir la responsabilidad por el hecho de que España sea el país con más contagios de Europa”.

“Esa es su responsabilidad, en lugar de señalar datos que no son los que existen. Bastantes son los problemas que tenemos, como para que nos venga a inventar algunos que no son tales”, ha agregado.