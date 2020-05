Fernando Simón se pronuncia sobre si las manifestaciones pueden ser origen de contagios

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho este jueves que las manifestaciones “no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión” del coronavirus y que no se las puede atribuir un impacto muy grande sin considerar otras variables.

En su rueda de prensa, Simón ha sido preguntado por la relación entre manifestaciones y salud después de las protestas de vecinos de la madrileña calle de Núñez de Balboa.

Ha explicado que en las manifestaciones en la calle hay que valorar “con mucho cuidado el impacto en la salud” pero que “no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión”.

Simón ha argumentado que hay que “valorar factores asociados” aunque si es cierto que hay gente junta, “se junta con su entorno habitual en muchas ocasiones, no siempre, y eso reduce el riesgo de que esos núcleos puedan transmitir fuera de esa zona”.

También hay que tener en cuenta “el tiempo de contacto estrecho real”: “No creo que podamos atribuir a las manifestaciones, en periodos preepidémicos o a finales un impacto muy grande si no consideramos muchas otras variables”.



No obstante, ha dicho que “por supuesto, en el periodo pico, donde hay muchos casos infectados, cualquier contacto social, una manifestación, un partido de fútbol, con miles de personas o de baloncesto van a suponer un riesgo importante de transmisión”.



Si hay transportes masivos de personas como metros y autobuses urbanos van a tener quizás “un impacto mayor que si no existen esos medios” y luego también “hay que ver cómo se comporta la gente en la manifestación”.



Sobre la celebración o no de manifestaciones, Simón cree que “no son decisiones fáciles” y que técnicamente se tienen que ponderar muy bien con otras variables alrededor y valorar muy bien la situación epidémica en cada momento.