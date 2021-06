Fernando Simón matiza sus palabras tras el jaleo: "Espero que mis disculpas sirvan"

Ahora, el epidemiólogo ha querido matizar sus palabras sobre sobre el uso político de la segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer. Simón ha señalado que lo dijo la semana pasada fue “una información muy amplia sobre varios sectores y varios grupos de profesionales”.

El experto ha explicado que “en ningún momento me referí a los periodistas” a los que “realmente respeto mucho” pero sí reconoce que habló de “varios grupos”: “Hablé de los políticos, de los profesionables (sic), de los técnicos y de los medios de comunicación. Creo que hablé de una forma muy general, de una forma en la que no creo que hubiera nadie que tuviera que darse por aludido específicamente”.

“Si alguien se pudo ofender con lo que dije lo siento mucho y no es mi intención el criticar el trabajo que han hecho los medios de comunicación que durante toda la pandemia ha sido muy bueno y, de hecho, creo que lo he alabado en múltiples ocasiones”, ha comentado Simón.

Para zanjar el tema, el experto ha contado que con sus palabras “trataba de dar una idea de cómo se tienen que interpretar algunas de las formas de presentar la información y no va mucho más allá. No hay mucho más de lo que hablar. Espero que mis disculpas sirvan y si no sirven pues, bueno, tendré que dar más”.