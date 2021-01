Fernando Simón, molesto con una periodista: "Extrañas preguntas, sobre todo la primera"

Fernando Simón se ha mostrado este lunes muy molesto con una periodista que le ha preguntado si se equivocó en su valoración de la cepa británica el pasado 11 de enero y si se plantea dimitir tras la marcha este martes del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La informadora ha planteado las dos cuestiones de forma muy directa: ”¿Reconoce que se equivocó al decir el pasado lunes 11 de enero que el impacto de la cepa británica era marginal y luego el jueves 21 dijo que iba a ser dominante a mediados de marzo? La segunda pregunta es si piensa dimitir o va a seguir en el cargo ahora que hay un cambio de ministro”.

“Extrañas preguntas, sobre todo la primera, cuando quedó muy claro que la discusión del día 11 sobre la cepa se refería a a la evolución durante las navidades y no tiene nada que ver con la circulación de la cepa británica, que esta ahora circulando en un 5% aproximadamente”, ha respondido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Simón ha subrayado que “es bueno oír las ruedas de prensa completas y entender los mensajes y no extraer pequeños pedacitos”. “Es importante que los conceptos que van juntos vayan todos juntos porque si no podemos equivocar mucho a la población”, ha insistido el epidemiólogo, quien ha explicado que la cepa británica “ha podido entrar desde que existe en Inglaterra pero no está ocupando suficiente espacio” para tener todavía un peso muy importante en la transmisión.

Por otro lado, Simón ha descartado dimitir coincidiendo con la marcha de Illa.

“Yo he conocido ya siete ministros desde que estoy en el ministerio, no creo que porque cambie un ministro haga que tengan que dimitir todos los funcionarios del ministerio, como no debería de ser”, ha aclarado.