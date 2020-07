Fernando Simón corrige muy serio a una periodista: "Los datos no son esos"

Fernando Simón hace semanas que ya no comparece día tras día, pero eso tiene un inconveniente: cuando lo hace se enfrenta a una batería mayor de preguntas. Este lunes, tras la actualización de datos del Ministerio, ha protagonizado un tenso momento con una periodista que le ha inquirido por las residencias de ancianos.

La informadora ha querido insistir en los datos en estos centros: “Quiero hacerle la pregunta numero 18, si nos puede facilitar el número de fallecidos en las residencias”. De primeras, Simón ha respondido de forma más genérica, limitándose a señalar que “yo no soy la persona indicada para ello” y que “me duele el corazón lo mismo con uno que con 28.000, pero el orden de magnitud no cambia entre 28.000 y 28.0001″.

La contestación no ha satisfecho a la periodista, que ha insistido: “Me ha cambiado la respuesta, porque antes decía que estaban estudiando los datos y ahora que no es la persona adecuada”. Se ha hecho eco de una publicación de El Confidencial en la que se informaba que el 8 de mayo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) notificó al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) que el número de fallecidos era 17.231. “No sé si es verdad o no y si lo es, por qué se nos ha ocultado la cifra”, ha vuelto a preguntar.

Simón, entonces, ha sido mucho más directo: “Los datos no son esos que ha comentado. Hay que matizarlos. Pero yo no soy la persona que tiene que comunicar esos datos, pero sí quien dirige el centro que hace la transferencia de datos al ECDC, pero son otros estamentos los que deben dar la cifra cuando lo consideren”, ha aclarado.