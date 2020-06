Quién está detrás del grupo que defiende a Fernando Simón en Facebook

“Estaba viendo que la derecha, para coger unos cuantos votos, lo estaban criticando y pidiendo que fuera ante la justicia. Me dije a mí mismo que había que apoyarlo y, con varios amigos, creamos la plataforma”, asegura. Este andaluz, nacido en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules y que vive en la ciudad malagueña de San Pedro Alcantara, califica de “injusticia” lo que están viviendo.

Gil, que asegura haber sido expulsado del PSOE de Andalucía cuando presentó su candidatura a las primarias contra Susana Díaz en noviembre del 2018 , recuerda que a Simón no lo pone en su cargo el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para ello, cuenta con la ayuda de tres administradores y de siete moderadores con los que está en permanente contacto: “Siempre y cuando sea verídico, admito de todo menos insultos. Tampoco quiero faltas de respeto. Hay que estar muy atentos porque hay gente que denuncia hasta los buenos días. Ellos me ayudan a gestionarlo y a aceptar todas las solicitudes de la gente”.

De momento y aunque la cifra no deja de crecer, hay más de 55.000 personas suscritas a ese grupo en el que dialogan de política, buscan desmentir bulos y, por supuesto, apoyan a Simón e Illa. “Hice una encuesta para ver si se hablaba solo de Simón e Illa o si también se colgaban temas de política general, porque a mí me gusta que haya diálogo político, ya que está presente en todos los sitios. Al final se decidió lo segundo”, explica Gil, que afirma que lo único que censura son las faltas de respeto y los insultos.

Gil se deshace en elogios al portavoz sanitario: “Tiene mi máximo respeto y mi máximo apoyo. Es un tipo humilde y sencillo que llega con lo que dice a mucha gente. Es un profesional y va a acabar malo o tocado porque son acusaciones muy graves con muchos bulos o medias verdades. Hacen la patata más gorda y él no entra al trapo, no da una mala frase”.

“Simón no está ahí por la política. Lo puso Mariano Rajoy al frente en la crisis del ébola y llevaba desde 2003, cuando le ofrecieron montar la Unidad de Alertas y Emergencias. Tiene una carrera espectacular y resulta que antes era buena y ahora es malo. Son cosas que se están diciendo para sacar un puñado de votos más”, se lamenta, antes de pedir unión al tratarse de una “pandemia mundial y no de algo nacional”.

Gil defiende de manera acérrima la gestión de Illa y de Simón al frente de la crisis del coronavirus y valora sobre todo el momento en el que se dicen las cosas: “Defendemos toda la gestión, porque cuando se han equivocado en lo que han dicho, entonces hay que ver cuándo lo han dicho. Cambia mucho de un momento a otro. A toro pasado es muy fácil hablar, es lo que dijo Illa de la quiniela”.

Su labor, revela, ha llegado hasta el Gobierno, ya que afirma que el ministro le envió un mensaje de agradecimiento, algo que le dio fuerza. Hasta el momento, Gil no tiene intención de dejar de conducir el barco que defiende a los responsables sanitarios en redes sociales y avisa que llegarán hasta el final. Una vez termine, imagina que lo dejarán “para hablar de política”.

Además, acaba revelando cuál sería actualmente su regalo más deseado. Por supuesto, tiene que ver con Fernando Simón.

“Solo pido a cambio conocer a Simón, no me quiero morir sin conocerlo. Sería mi regalo perfecto. Hablar con él, darle un abrazo y tomar algo. No pido nada más”, finaliza.