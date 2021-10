Fernando Simón reaparece para lanzar un aviso de cara a las próximas semanas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reaparecido este lunes en Santander en una reunión con la consejera de Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, en la que ha hablado, entre otras cosas, de la nueva variante Delta Plus y del uso de mascarilla en exteriores sin distancia.

El experto ha lanzado un aviso de cara a las próximas semanas por esta variante procedente de Reino Unido y que ahora es predominante: “El problema es que el incremento de las variantes se ha detectado por la relajación de medidas, muchas de ellas en el Reino Unido, donde hay una gran movilidad global”.

Por estas razones, Simón ha pedido prudencia y seguir esta variante “con mucho cuidado”. “En España sabemos que hay algunos casos pero por ahora no está ocupando espacio; veremos qué pasa en las próximas semanas”, ha proseguido.

La clave, según el experto, no es el lo transmisible o no que es esta variante, sino si con las medidas restrictivas actuales y con las vacunas es suficiente para que no afecte a la población.

“El objetivo es acercarnos lo más posible a la inmunidad de grupo que no permita que haya grandes brotes, puesto que es imposible la inmunidad total porque todavía hay grupos que no se pueden vacunar y, por tanto, el virus puede seguir circulando. Tenemos que mantener un cierto control sobre la transmisión”, ha señalado.

Mascarillas en exteriores

El experto ha hablado sobre el uso de las mascarillas sin distancia en exteriores y ha señalado que “tiene que discutirse y ponerse sobre la mesa” y que tiene ser un debate conjunto.

“El planteamiento del uso de mascarilla en exteriores independientemente de la distancia tiene que discutirse y ponerse sobre la mesa, pero no creo que sea bueno que no lo hagamos todos juntos”, ha afirmado sobre la polémica generada por la medida impulsada por la Consejería de Sanidad de Madrid, que ha entrado en vigor este lunes y que flexibiliza el uso de mascarillas en los patios de los colegios.