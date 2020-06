Fernando Simón responde a críticas como la de Pablo Motos

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha respondido este lunes a críticas como la que en los últimos días ha hecho Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, que aseguran que los controles en aeropuertos son poco exhaustivos y que se deberían hacer más PCRs a los turistas.

En concreto, una periodista ha preguntado al experto por las palabras de la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, María del Mar Faraco, quien ha calificado este lunes de “poca cosa” el control que se lleva a cabo para detectar casos de coronavirus en los aeropuertos.

En la misma línea, Pablo Motos cargó la semana pasada contra Fernando Simón por el mismo asunto. El presentador afirmó que la mejor medida para evitar que los turistas lleguen infectados con coronavirus a España es hacerles PCR antes de tomar un avión, en el aeropuerto de origen.

“Pero ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo”, criticó Motos.

Simón ha anticipado que “es obvio” que no se va “poder detectar todo”, “ni nosotros ni nadie”. “Las personas que se hagan una PCR y sean negativos cuando se la hacen antes de salir, no podemos saber si no van a ser positivos cuando lleguen. Si se hicieran PCRs aquí, no podemos saber si la muestra está bien tomada porque se tendrían que tomar cientos de muestras muy rápido”, ha explicado.

“No sabemos si un caso cuando llega es negativo y dos días después va ser positivo”, ha proseguido Simón, que ha insistido en que “no vamos a detectar todo, hagamos lo que hagamos”.

“Si los sistemas de control son suficientes va a depender de qué sistemas extra se van a ir poniendo”, ha asegurado, poniendo como ejemplo que se están cerrando mecanismos a nivel de la UE para “impedir la entrada desde países de alta transmisión”.

“Pretender que nuestras fronteras estén blindadas a la entrada de casos... ni locos. Y que nadie pretenda que eso se pueda hacer. Se pueden reducir los riesgos hasta cierto punto y hay que reducirlos de una forma lógica y sensata, pero no podemos invertir en un control férreo de fronteras lo que no tenemos. Ni nosotros ni nadie, es que es prácticamente imposible”, ha zanjado.