Fernando Simón responde a la frase de Díaz Ayuso que más revuelo ha causado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han reunido en la mañana del lunes para abordar la crisis sanitaria que asola a la capital de España.

Con los datos de contagios disparados, el Gobierno y la Región han creado una comisión para trabajar conjuntamente contra la expansión del coronavirus.

En la rueda de prensa, Díaz Ayuso ha dejado algunas polémicas frases, la que más revuelo ha causado tiene que ver con el número de médicos.

“Entiendo la situación de la atención primaria, pero no nos podemos engañar. No hay médicos en España. No hay oferta educativa y no se trata de que Madrid haga incentivos y extraiga sanitarios de otras comunidades, me produce hasta una sensación de deslealtad con otras comunidades que están pasando por lo mismo”, ha señalado la presidenta de la CAM.

Sobre esta cuestión ha sido preguntado en rueda de prensa Fernando Simón. El virólogo ha señalado que no es “experto en ordenación profesional” por lo que así de primeras no puede dar mucha información.

“Sí que es cierto que, en algunos servicios, hay una queja crónica de la falta de recursos o de sobrecarga. Eso no tiene por qué significar que falten médicos, puede tener que ver con una cuestión de ordenación de los servicios y con la gestión de los servicios, no lo sé”, ha afirmado el virólogo.

Sobre dónde se pueden contratar más médicos, Simón ha desvelado que desconoce “si hay médicos disponibles en otros puntos, en otros lugares o en otros foros o en otros ambientes en los que se pudiera contratar”.

“No sé tampoco los detalles de los fundamentos en los que se basa pero sí que tengo claro que esas quejas han existido históricamente y tampoco creo que sea mucho problema, que tenga mucho sentido tratar de ocultar algo así”, ha sentenciado.