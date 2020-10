Fernando Simón responde contrariado a una pregunta y nombra las palabras que nadie quiere escuchar

“Yo entiendo que tienen que hacerse estas preguntas y se hacen con una inocencia un poco forzada, perdón, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que las medidas que se pueden implementar y que no se han implementado todavía todos las conocemos”, ha empezado diciendo el epidemiólogo.

Aunque al principio parecía que no quería hacerlo, Simón ha terminado diciendo las palabras que nadie quiere escuchar: “Confinamiento domiciliario”. “A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario y del cierre de las escuelas”, ha señalado el experto, aunque matiza que eso es “lo último que se debería proponer y hay que tratar de evitarlo por todos los medios”.

“Yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda actividad no esencial. Las he repetido pero no es necesario. El punto es si esas medidas se han descartado o no. No se ha descartado ninguna medida en ningún momento”, ha añadido el director del CCAES.

Simón ha asegurado que lo que hay que ver es si estas medidas que se están implementando “que son muchas, muy duras y cada vez quedan menos” ayudan a contener la transmisión del virus.

“Tenemos que aplicar la medida adecuada en el momento adecuado y es verdad que cuanto antes y más duras mejor, pero el impacto no es solo en la salud, que sería beneficioso, también en el resto de actividades sociales y económicas”, ha señalado el epidemiólogo.

Simón ha defendido también que deben de ser “cautos” al proponer medidas “sin valorar cómo han funcionado las que ya hemos propuesto, que deberían ser muy eficaces”.

El experto ha comentado que hay que tener “cuidado y calma” y que el estado de alarma sólo lleva cuatro días en vigor por lo que es muy poco tiempo para saber cómo están funcionando esas medidas: “Tenemos que tener cuidado y calma, sabiendo que las medidas están ahí disponibles y sabiendo que cuando haya que aplicarlas se aplicarán”.