Fernando Simón responde tajante a la última polémica que le rodea: "No tengo inconveniente en compartir mi agenda"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha asegurado que, siempre que sea preciso, no tiene inconveniente en compartir su agenda después de que ABC publicase este martes que el centro que dirige se negó a facilitar su relación de reuniones desde el 1 de enero hasta el 8 de abril.

De acuerdo con esa información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha publicado una resolución en la que insta al Gobierno a entregar, en el plazo máximo de diez días hábiles, el listado “de todas y cada una de las reuniones mantenidas” por Fernando Simón.

Según ABC, el Ministerio de Sanidad, en una resolución, denegó “el acceso a la información solicitada”, entre otras cuestiones porque “Fernando Simón no tiene la consideración de alto cargo y, por tanto, estaría exento de la obligación de publicar la agenda”.

“Cuando se hizo esa solicitud, a mí se me informó de que los que no somos altos cargos no tenemos por qué dar ese tipo de información. Ahí se quedó. Ahora si lo solicitan de nuevo yo no tengo ningún inconveniente en dar esta información”, ha asegurado Simón en la rueda de prensa, aunque ha matizado que “el periodo que hemos vivido hace difícil gestionar completamente las agendas”.

“Y por tanto, probablemente alguna reunión en la que he podido estar puede no estar, no figurar en la agenda. Pero no tengo ningún inconveniente en compartir mi agenda con quien haga falta siempre y cuando tenga sentido”, ha zanjado.

El Consejo de Transparencia había alegado que “la información que obre en poder de este centro es información pública, conforme a la Ley de Transparencia y, por lo tanto, puede ser solicitada. Y ello con independencia del rango jerárquico del centro y, por lo tanto, de la posición jerárquica de su titular”..