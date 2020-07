Fernando Simón no puede ser más sincero: "Que los que ganan mucho ganen un poco menos me preocupa poco"

Para Simón “el impacto no ha sido que personas de mi nivel socioeconómico no hayan podido hacer deporte o grandes negocios, sino que personas, confinadas en sus casas, han perdido su trabajo, han tenido que acudir a la beneficencia... Ahí es donde está el impacto de verdad”.

“Tenemos que valorar las medidas, porque a mí que los que ganan mucho ganen un poco menos me preocupa relativamente poco, me preocupan las personas que no están pudiendo comer con lo que ganan porque se les acaban los ERTEs, se les acaban los ahorros, porque ha habido menos trabajo...”, ha seguido defendiendo con sinceridad.

Aquí, el director del CCAES ha vuelto a acordarse de un sector en riesgo ante los nuevos brotes, los trabajadores temporeros. “Este impacto es especialmente grave en grupos como ellos, que viven día a día”.

Por ello, ha explicado que “estas medidas no se toman a la ligera ni porque un grupo concreto tenga miedo, sino porque a nivel poblacional tienen un impacto beneficioso superior a su impacto negativo, que también lo tienen”, ha rematado.