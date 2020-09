Fernando Simón se moja al definir con una palabra las últimas declaraciones de Martínez Almeida

El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este lunes que “pese a que a día de hoy no hay riesgo de confinar Madrid” tampoco puede descartar ninguna situación en el futuro.

En una entrevista en Telecinco, ha considerado que el aumento de los contagios en Madrid responde a las características de la ciudad al contar con una alta densidad de población a la que se añade la llegada de extranjeros por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ser el nudo de las comunicaciones en el país.

Pese a la extensión de la COVID-19, Martínez-Almeida ha defendido que la capacidad hospitalaria de Madrid es “suficiente” para atender a los pacientes, y que la asistencia sanitaria da “cierta tranquilidad” porque la ocupación de camas de las ucis madrileñas “no es alarmante”. Aún así, ha insistido en que hay que bajar la curva de contagios.

Por la tarde, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha sido preguntado sobre esas palabras de Almeida. Y el experto ha sido muy claro.

El epidemiólogo ha calificado de “muy sensatas” las declaraciones del alcalde de Madrid y ha asegurado que se congratula por ellas. “Lo que creo que es importante es que todas las medidas estén sobre la mesa, que se discutan, que sobre todas se haya valorado el impacto positivo o negativo que pudieran tener y que en el momento en que haya que implementar una y otra se implemente sin dudarlo”, ha dicho.

“Lo que tenemos que evitar es tomarlas tarde. La que se tenga que aplicar. Tarde no va de 24 horas, pero tenemos que tratar de implementar las medidas en el momento que se tenga que tomar. Y a partir de ahí todas las opciones están sobre la mesa siempre. Siempre”, ha añadido Simón, que ha matizado que habla “de la posibilidad de confinar Madrid, de la posibilidad de confinar Barcelona o Zaragoza”.

“La opción está ahí. A mí lo que me congratula de la información que me acaba de dar, que yo no había oído al alcalde de Madrid decir esto, es que entiende que esa opción es una de las que en algún momento podría tener que tomarse. Esperemos que no. Y que entiende que si se tiene que tomar se tendrá que tomar. Lo que me interesa es eso, que lo plantee como una opción de futuro en caso de que fuera necesario”, ha continuado Simón, que ha matizado que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a confinar Madrid.