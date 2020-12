Fernando Simón se pone serio y explica su decisión: dice que no lo han hecho con otros países

Fernando Simón ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dar a conocer la situación del coronavirus en España y en el resto del mundo.

En cuanto a la incidencia del virus en el país, Sanidad ha notificado 7.955 casos y 325 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, un descenso en relación a los datos del miércoles (9.773 y 373), mientras la incidencia acumulada nacional sigue bajando tras el puente y ya está en 188 puntos.

Ya en el turno de preguntas, los periodistas le han preguntado al epidemiólogo por la carta que firmó hace unos días en la revista científica The Lancet junto al resto del equipo que dirige en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Ahora, Simón ha explicado que esa misiva la hizo junto a profesionales del ministerio en respuesta a un editorial de The Lancet titulado COVID-19 in Spain: a predictable storm?

La respuesta que el epidemiólogo y su equipo dieron a la publicación se tituló COVID-19 in Spain:view from the eye ofthe storm.

El experto ha señalado que la idea era la de “responder a algunos puntos que se planteaban en esa editorial” y tanto él como su equipo han considerado que “era relevante que se valorara la visión de aquellos que están todos los días trabajando con el coronavirus entendiendo cómo se manejan las medidas de control, cómo se maneja la información, cómo se gestiona la pandemia de verdad desde dentro”.

Simón ha afirmado también que les “llamó la atención que una revista científica hiciera una editorial específicamente sobre un país”: “No he visto que se haya hecho ahora uno sobre Francia, sobre Inglaterra o sobre Italia cuando ahora mismo están en una situación peor que la que hemos llegado a estar nosotros”.

Sobre la carta en cuestión, el experto ha comentado que es “muy correcta y muy educada”: “Simplemente damos nuestros puntos de vista sobre algunos aspectos que se señalaban en ese editorial”.

El epidemiólogo ha explicado que el texto ha sido publicado ahora porque son los tiempos de respuesta que se da en las revistas científicas: “No hay más misterio. No tenía ninguna intención de defender a nadie. Era simplemente una respuesta a esa carta”.