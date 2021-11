Fernando Simón se pronuncia sobre el pasaporte covid: "¿Qué sentido tiene?"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que el uso del pasaporte covid que piden las comunidades autónomas para acceder a los locales de hostelería no tiene sentido con casi el 90% de la población diana vacunada con pauta completa en España.



“El 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte covid con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está prácticamente vacunado, ¿qué sentido tiene?”, se ha preguntado este jueves ante los medios de comunicación en Toledo a la salida de la conferencia inaugural del III Congreso de Médicos de Toledo.



A su entender, es “una opción que puede llegar a ser útil” sobre todo en países con menor tasa de vacunación y, en España, para viajar al extranjero.



No obstante, ha apuntado que para entrar en los locales de hostelería “tendría un impacto menos importante” y que “puede ser una herramienta más”.



En este sentido, Simón ha afirmado que, en estos momentos, España tiene una “situación muy distinta” de otros países del este de Europa y por ello, ha considerado que si las situaciones no son similares, no se deben aplicar las mismas medidas, aunque ha emplazado a “ver lo que va pasando en las próximas semanas” y ver qué se tiene que proponer cuando se vaya acercando la Navidad.