Fernando Simón, sobre las imágenes más criticadas: "No sé si llamarlos incívicos o insolidarios"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y uno de los rostros del Gobierno en esta crisis, Fernando Simón, ha hablado en rueda de prensa de las imágenes que más polémica han suscitado.

Este domingo, tras la salida de los menores de 14 años, han circulado en redes sociales algunas imágenes de personas que no han respetado las medidas de seguridad pertinentes para evitar contagios.

El epidemiólogo ha reconocido una gran satisfacción al volver a ver las calles con niños, pero ha advertido de que éste es el momento de mantener un especial cuidado “porque no podemos dar un paso atrás”.

“Es verdad que hay gente que no ha observado las indicaciones que se daban por parte de la orden que firmó el ministro en su momento yo no sé si llamarlos incívicos o insolidarios, pero desde luego prudentes no son”, ha afirmado.

Simón ha asegurado que entiende que, después de muchos días de confinamiento, se haya podido dar una percepción de que “vamos por el buen camino y vamos a celebrar”.

Pero avisa: “Tenemos que ser coherentes con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Si hemos hecho un esfuerzo tan grande para llegar hasta aquí y conseguir estar en una situación muy favorable para empezar a hacer esa transición a una nueva normalidad, la población tiene que tomarse muy en serio que esto no es volver a lo que había en enero, en diciembre o en verano del año pasado. El riesgo sigue estando ahí y puede afectarnos en cualquier momento”.