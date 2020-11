Fernando Simón sorprende con un agradecimiento personal ante los periodistas

El experto ha asegurado que ahora necesitamos actos de este tipo de apoyo al colectivo porque “necesitamos un colectivo comprometido”. “Ya llegará el momento de individualidades”, ha reclamado.

Las declaraciones de Pablo generaron el aplauso unánime en las redes sociales:

“Como vimos lo que estaba pasando, luego al volver a casa viendo los vídeos y todo y yo, que estuve aquí presente viéndolo, me pareció super feo ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer y no me pareció ni medio normal que tuvieran que venir más refuerzos aquí a limpiar por lo que causaron un grupo de personas. Hablándolo con un grupo de amigos decidimos publicarlo en Instagram, lo publiqué yo en mis historias, que íbamos a venir a las 9:30, que cada uno se podía traer bolsas, guantes, para solucionar todo y poder arreglar lo máximo posible porque estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más. Llevamos aquí desde las 9:15, hemos levantado esto, hemos recogido botellas, piedras, ramas, para hacer lo posible para ayudar también un poco, porque no es ni medio normal lo que hicieron ayer”.