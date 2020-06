El regalo que ha emocionado a Fernando Simón en este vídeo: "Soy un poco vergonzoso con estas cosas"

Este mismo viernes se ha conocido otra de esas muestras de afecto que recibe Fernando Simón. Se trata de un retrato realizado por el pintor Pepe García, de la localidad sevillana de Viso del Alcor, que el experto ha recibido con emoción.

Como se puede ver en un vídeo subido a Twitter por el usuario @Antifachas10, Simón aparece contemplando la obra de arte antes de mostrarla a la cámara.

“Muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba y me ha emocionado recibir esto. No sé si lo colgaré en un lugar prominente de mi casa porque soy un poco vergonzoso para estas cosas, pero desde luego en un lugar importante sí. Muchísimas gracias por el regalo”, dice Simón.