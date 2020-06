Fernando Simón vuelve a la rueda de prensa tras el comentario que le hicieron al marcharse

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado este jueves que ahora mismo preocupan los brotes de Málaga, de Aragón y uno que hay en Cantabria.

Sobre este último, ha asegurado que es “mucho más pequeño” pero que les preocupa hasta que no tengan un poco más de información de los posibles contactos. “No vamos a entrar mucho porque tenemos datos muy preliminares”, ha zanjado antes de insistir en que son los de Málaga y Aragón los que más atención requieren.

Después, cuando Simón ya había despedido la rueda de prensa y se disponía a abandonar la sala, le han hecho un comentario que ha provocado que volviese sobre sus pasos para ponerse de nuevo ante los micrófonos.

“Una cosa, me acaban de decir que hay ahí algún grupo diciendo que si lo de Cantabria es muy gordo”, ha comenzado diciendo.

“Lo de Cantabria es una información preliminar que hay que investigar. Nos preocupa porque todavía no tenemos información, no porque sea un problema grave”, ha aclarado antes de rematar: ”¿Vale? No... ¿De acuerdo?”