Fernando Simón explica si sirve de algo desinfectar la suela de los zapatos al llegar a casa

Es una de las grandes preguntas que muchos ciudadanos se hacen al volver a casa tras algún paseo: ¿hay que desinfectar la suela de los zapatos? ¿Es un elemento peligroso?

Fernando Simón, director desde del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado este lunes que esa medida ha podido ser eficaz con otro tipo de enfermedades, pero ha asegurado que en este caso “no va a cambiar los riesgos”. “No va a ser por eso por lo que se infecte alguien en una casa”, ha anunciado.

“Pero sí es cierto que en Japón tienen la costumbre de dejar los zapatos a la entrada de la casa y no supone ningún problema. A mí ni me ni me molesta ni me deja de molestar. No voy a decir que es una medida muy eficaz, pero podría tener algún efecto marginal que si se limita y se reduce.... pues bien”, ha aclarado.

“Nunca voy a ponerme en contra de sobreactuar un poco previendo riesgos, pero hay cosas que desde salud pública no podemos apoyar como una medida de gran importancia”, ha continuado.

Simón también ha hecho referencia al caso de las ruedas de las silla de ruedas, que puede ser aplicable a las de triciclos, bicicletas o patines. En este caso, el experto ha asegurado que con pasarle un trapo con detergente es más que suficiente, pero ha subrayado que “las ruedas no suponen ningún problema” y no hay que “preocuparse más de la cuenta”.

“Puede haber situaciones raras en que puede haber una infección a partir de una superficie, pero no es lo habitual”, ha tranquilizado el experto, quien ha agregado que estamos en una fase de “muy baja transmisión” y el virus ahora mismo es “mucho menos probable que esté en el ambiente”, por lo que no hay que preocuparse de “manera excesiva” por elementos como las ruedas.