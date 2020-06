Un tuitero emociona con la forma en la que ha definido a Fernando Simón

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Simón.

Se acabó el estado de alarma y llegó, por fin, el merecido descanso para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, quien ha sido la voz del Gobierno día a día ante la crisis del coronavirus.

Este viernes, el secretario de Estado de Comunicación anunciaba que Simón dejará de comparecer cinco días a la semana para hacerlo solamente dos: lunes y jueves.

No se vio en directo, pero el fotógrafo Edu Nividhia captó el momento en el que Simón suspiró y dijo “por fin”. Después, sonreía con la cara de quien encuentra un alivio tras tres meses de muchísima tensión. La pandemia no ha terminado, pero el doctor sonreía ante el descanso que le daba el Ejecutivo: