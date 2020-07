Ferran Adrià habla así de Vox y deja un claro mensaje sobre sus votantes

El cocinero Ferran Adrià, considerado por muchos expertos el mejor del mundo, ha estado en el último programa de La Fábrica, el espacio de entrevistas que el político Gabriel Rufián tiene en YouTube.

El político y el creador de El Bulli han charlado sobre actualidad, sobre negocios, sobre cocina, sobre política y concretamente sobre el partido de Santiago Abascal. ”¿Te preocupa Vox? Como Bolsonaro...”, ha querido saber Rufián.

“Me preocupan los extremistas. Todos eh. Lo que pasa que, también es verdad, que es como Trump [presidente de Estados Unidos] Yo no puedo criticar a los votantes de Vox. Es antidemocrático. Los votantes, eh. Es antidemocrático”, ha dicho rotundo el chef sobre los 3,6 millones de votos que cosechó el partido de extrema derecha en las pasadas elecciones generales y que convirtió al partido en tercera fuerza política en España con 52 diputados.

Adrià ha dicho del partido de Abascal que “de momento es un partido que está en el Parlamento”: “Tú fíjate en Trump, qué tenemos que decir que 120 millones de personas... algo habremos hecho mal para que estén estas personas. Yo tengo mucho respeto, otra cosa son los dirigentes y tal, que puedo tener mi opinión algo hemos hecho mal para que personas no estén en posiciones que, seguramente, te gustarían a ti y a mi más”.

El cocinero ha dejado caer que, a veces, los políticos no se comportan igual detrás de las cámaras que delante, donde parece que prima la crispación a la concordia

“Lo que me gustaría es saber si cuando estáis juntos es lo que se ve... no puede ser que en el backstage sean de una manera y fuera no. Esta crispación, que es parte de todos... si yo me enfado con alguien es culpa mia también”, ha sentenciado.

Puedes verlo en el 17:40.