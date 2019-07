El comentario de Juan Antonio Alcalá que dejó con esta cara a Ferreras a los tres minutos de entrevista

El periodista Antonio García Ferreras, director de LaSexta y presentador de Al Rojo Vivo, fue entrevistado este miércoles por la noche en el programa La Contraportada de la Cadena COPE, presentado por Juan Antonio Alcalá.

No habían transcurrido ni tres minutos de entrevista cuando Alcalá quiso saber si Ferreras ve posible que haya investidura antes de agosto.

Tras respirar un poco, el periodista de LaSexta comienza a responder: “Mira, yo, a mí, a LaSexta, al espíritu de LaSexta, al informativo de LaSexta, le interesa que cuantas más elecciones haya, mejor. Pero creo que este país se merece un poquito de sosiego. Creo que las democracias, las buenas democracias, las de calidad son, las que son un poquito aburridas”.

“No te he preguntado eso”, cortó Alcalá, provocando la sonrisa cómplice de su entrevistado, que giró el rostro para pensarse bien la respuesta.

Tras un par de segundos de reflexión, contestó de nuevo: “Si tú escuchas a Pedro Sánchez, que hoy lo vamos a entrevistar en Al Rojo Vivo, les escuchas a los dos [Sánchez y Pablo Iglesias] en público y en privado y dices, es imposible, no sale, salvo que, en el último minuto, en septiembre, el PP o Cs tuvieran un gesto de decir, por España, para que esto no dependa de los independentistas. A esta hora todo apunta a que es imposibles. Las posiciones son irreconciliables. Pero yo todavía creo que puede haber un sorpresón. Pero es absoluta intuición, subjetividad, no basado en absolutamente nada concreto ni científico”.