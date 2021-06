Ferreras atiza este 'dardo' a Miguel Sebastián, que se lo guarda y se lo devuelve poco después

Antonio García Ferreras y Miguel Sebastián han tenido este martes un curioso intercambio de pareceres en Al Rojo Vivo, el matinal político que emite laSexta todas las mañanas.

El exministro socialista ha hablado de la bajada del IVA a la luz que el Gobierno de Pedro Sánchez va a acometer en los próximos días. Sebastián ha señalado que esta “no es la solución por muchos motivos”. Uno de ellos porque “no es una solución definitiva”.

El exdirigente del PSOE ha señalado que a él le hubiese gustado más una bajada definitiva “que no lo bajen transitoriamente” pero él aboga por la eliminación del impuesto de electricidad, “que sólo lo tenemos en España y en muy pocos países” porque es “un doble impuesto que encarece la electricidad”. También ha criticado que sea el Gobierno el que esté pagando el CO2.

“Usted siempre haciendo amigos con el Gobierno”, le ha respondido Ferreras después de su intervención. “No...”, ha replicado él antes de que el presentador le dijese que volvía en un momento.

Ferreras ha retomado la conversación con Sebastián para hablar de las vacunas y de que España se ha quedado a 600.000 vacunados del objetivo de los 15 millones para el 20 de junio.

“No hemos conseguido... ¿crítico o no? No hemos conseguido los 15 millones. Nos hemos quedado muy cerca”, ha señalado el periodista.

“Lo hemos conseguido. Creo que el Gobierno ha cumplido el objetivo. Para que no diga que hago enemigos en el Gobierno”, ha dicho Sebastián recogiendo el dardo de Ferreras de unos minutos antes.

“Lo dicen ellos”, ha dicho de fondo Ferreras. Sebastián ha vuelto a comentar que “el Gobierno ha cumplido” con las dosis y que han sido las comunidades las que han primado dar primeras dosis en todas las franjas de edad en lugar de completar las dos dosis. “Para que vea que yo defiendo al Gobierno cuando hay que defenderlo”, ha añadido el colaborador.

“Si yo no he dicho que haga enemigos. Amigos, no. Enemigos ya es un matiz distinto”, ha dicho el presentador para dar por zanjado el tema.