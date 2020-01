Ferreras niega que lo que hizo Irene Montero sea un desplante a Letizia

El periodista Antonio García Ferreras ha defendido este viernes a Irene Montero, ministra de Igualdad, después de que lo que él ha denominado “la derecha mediática” haya atacado a la dirigente de Podemos por acudir a Al Rojo Vivo en lugar de a un acto contra la violencia de género con la presencia de la reina Letizia.

A dicho acto este jueves no acudió la ministra de Igualdad y sí Salvador Illa, ministro de Sanidad. “La derecha mediática intenta convertir en desplante a la reina que Irene Montero no estuviera en su acto y estuviera aquí en La Sexta”, ha criticado Ferreras, que ha explicado que la entrevista a Montero estaba pactada desde hacía tiempo.

“No lo hemos decidido nosotros, estaba establecido incluso, antes de que Irene Montero fuese Ministra de Igualdad. Bueno, no existía ese Ministerio en ese momento”, ha argumentado el presentador.

Ferreras ha admitido que “este Gobierno va a cometer errores porque no hay en el mundo que no lo haga”, pero ha criticado que “algunos no quieren esperar a que se produzca la equivocación y si no se produce, que se invente”.

El periodista ya preguntó sobre el asunto durante la entrevista a Montero, que negó polémica alguna. “Es el perfecto ejemplo de polémica innecesaria. Eso es agenda de, intuyo, cuando el Gobierno estaba en funciones. Es una agenda de cuando no existía el ministerio. Entonces, es que no hay polémica...”, afirmó.

“El ministerio no existía. Es una agenda que estaba marcada antes de existiera un ministerio de Igualdad. De verdad, cero polémica. Yo no hubiese tenido ningún problema en haber ido pero es que ni siquiera hemos tenido el tiempo para avisarnos de que teníamos agendas que podían coincidir”, insistió.