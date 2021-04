Ferreras despide a Edmundo Bal y se produce una extraña escena por la respuesta de él

Pero, de inmediato, el periodista se ha interrumpido a sí mismo al darse cuenta de que le quedaba algún asunto por tratar. “Permítame solo una cosa más, porque tengo que preguntarle. Es uno de los...”, ha dicho Ferreras justo antes de que Bal dijese lo más inesperado: “Yo no me quiero ir, ¿eh? Osea... yo me quedo”.

Durante la entrevista, Bal ha apostado por repetir la fórmula de Gobierno de los últimos años en Madrid con Díaz Ayuso, aunque ha admitido: “No sabemos lo que quiere Ayuso”.

“Nosotros ya llevamos años gobernando en Madrid con éxito y si no fuera por Ciudadanos, el gobierno de Ayuso no habría hecho nada en cosas que en 25 años al PP no le han importado”, ha afirmado el político, que ha admitido que la relación de Ciudadanos con Ayuso “ha sido tormentosa”. Dicho eso, ha matizado que él es “una persona afable” que no se enfada por nada.

Además, Bal ha afirmado que Ciudadanos va a hacer todo lo posible para que las políticas de Vox “no condicionen las políticas madrileñas de los próximos años”.