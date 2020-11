Ferreras desvela lo que le dijo Zapatero en una conversación privada en marzo: se ha cumplido punto por punto

Antonio García Ferreras ha entrevistado este lunes en Al Rojo Vivo al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha analizado la situación política y sanitaria de España y del resto del mundo.

En un momento del programa, el periodista ha desvelado, después de pensárselo unos segundos, una conversación privada que mantuvo con Zapatero en el mes de marzo, cuando no había estallado la pandemia ni en el país ni el resto del mundo.

“Usted sabía que lo que venía era un tsunami. Usted a mí en privado, en marzo, me dijo que esto se lleva por delante a todos los países del mundo, ¿pecaron de exceso de confianza todos los países del mundo y, sobre todo, hay algo que le sorprenda”, ha comentado García Ferreras.

El presentador ha asegurado que entiende “que la primera ola te descoloque y te sorprenda” a pesar de lo que estaban ocurriendo en países como Italia, China o Alemania, pero considera que, en esta segunda ola, “estamos volviendo a cometer errores”.

“Usted, desde marzo, estaba convencido de que esto iba a ser una pandemia mundial terrible”, ha añadido Ferreras. “Sí, era la información que a mí me habían reportado al respecto. He de decir que he seguido con gran intensidad y sufriendo las consecuencias sociales y personales de la pandemia. Con esta segunda oleada, aun me acerco más a la reflexión que en su día hice, creo que en este programa, de que la política no puede ir por delante de la ciencia. No puede ir por delante de la ciencia. Somos tributarios de eso”.

″¿Qué explicación hay para que Italia, que en esta segunda oleada ha pasado a ser el ejemplo de bien que iba, y nosotros íbamos mal, ahora resulta que Italia está fatal y nosotros mejorando notablemente?”, se ha preguntado Zapatero.

También ha puesto el ejemplo, ya dentro de España, de Asturias, que “era el gran ejemplo en positivo y que ahora está sufriendo enormemente”. “No hay una clarividencia científica, seamos honestos, ¿la habrá en su día? puede ser”, ha remarcado.

Zapatero ha señalado también que “salvo la respuesta asiática a la pandemia” el resto de países “estamos sufriendo extraordinariamente la pandemia” donde lugares como Estados Unidos y Brasil están totalmente desbordados.