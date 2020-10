Ferreras empieza 'Al Rojo Vivo' con el tono más duro: dice que lo ocurrido es "deplorable" y "bochornoso"

Antonio García Ferreras ha empezado Al Rojo Vivo con una rotunda definición de lo que se ha visto en la mañana del miércoles en el Congreso de los Diputados.

Una sesión parlamentaria que ha estado marcada, de nuevo, por la crispación política, por los insultos, por los murmullos y por los reproches entre el Gobierno y los partidos de la oposición.

El Partido Popular y Vox han desplegado una ofensiva contra el Ejecutivo y especialmente contra el vicepresidente Pablo Iglesias por el Caso Dina y por la futura reforma del Poder Judicial. Ante estas críticas, el Gobierno ha respondido respaldando al líder de Unidas Podemos y tachando a los de Pablo Casado de “antisistema”.

“Nada que pactar, no me presiona nadie. Y menos alguien como usted”, le ha espetado Casado a Sánchez para avisar que irá al Constitucional y las instancias europeas por la reforma del poder judicial que planean PSOE y UP. Y, para rematar, la diputada de Vox, Macarena Olona, ha llegado a llamar “matón” a Pablo Iglesias desde su escaño. Normal que Gabriel Rufián acabase con este semblante.

Ante este espectáculo, Antonio García Ferreras no ha podido contenerse y ha empezado su programa de este miércoles con contundencia. “Buenos días, de nuevo una deplorable mañana en el Parlamento de España. Deplorable. Una mañana parlamentaria más donde hemos visto socavar la convivencia con un espectáculo por momentos bochornoso de la política española. Un clima político repleto de toxicidad”.