Ferreras estalla en 'Al Rojo Vivo': "Es un sinvergüenza, un acosador y un mentiroso"

Sobre esto se ha pronunciado Ferreras en unos términos muy duros y ha definido a Álvarez como “un sinvergüenza, un acosador y un mentiroso” y le ha instado a que vea el programa porque iban a demostrar que no dijo la verdad en su entrevista en la televisión de Castilla y León.

Una de las trabajadoras de la productora de Ana Pastor ha puesto en Al Rojo Vivo la conversación telefónica en la que le preguntaban a Álvarez si quería participar en el documental y cómo él decía que no.

En la entrevista en Castilla y León TV, Álvarez ha asegurado que Newtral no se puso en contacto con él para dar su punto de vista en el documental titulado Nevenka y que sólo hablaron con su abogado.

Una entrevista que ha sido muy criticada, incluso antes de su emisión, por políticos y por usuarios de Twitter. Adriana Lastra, vicesecretaria General del PSOE, escribió en su perfil: “Para Castilla y León Televisión es Cuestión de Prioridades darle voz a un acosador condenado. No a Nevenka, ni a su abogado, o a las asociaciones de mujeres que la apoyaron. No, a su acosador. Es inadmisible. No tenéis vergüenza”.