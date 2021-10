Sánchez pide al PP un "esfuerzo" y desbloquear también el Poder Judicial en los próximos días

Pero ha lanzado el socialista un mensaje: que el PP no haga una lectura “ventajista” de la legalidad y la Constitución y que renueve también el Poder Judicial en los próximos días.

🔴 @sanchezcastejon , sobre la renovación del CGPJ: "Me gustaría pedirle al PP que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista, y si la Constitución nos manda cumplir esa renovación, que la cumplamos". ▶ En directo: https://t.co/hK3SWarveT pic.twitter.com/HTI3zNOnwJ

Otro de lo momentos más interesantes de la entrevista es cuando le han preguntado por la situación del emérito y su posible vuelta a España. “No tengo información”, ha contestado, para valorar el compromiso con la regeneración, la transparencia y la ejemplaridad del actual jefe del Estado. Con otra observación: no ha habido “favoritismo” con el anterior monarca.

Al hilo de las eléctricas, Sánchez se ha pronunciado además sobre el fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por Iberdrola: ha mantenido que él no es quien para decir a quién se puede contratar o no, “ellos sabrán”. Lo que ha garantizado es que él “no es objeto” de ninguna presión de ningún lobby: “Me debo a los ciudadanos”.

El presidente del Gobierno ha querido dejar claro también otro mensaje: “España no está en bancarrota”. De esta manera ha respondido a las críticas de Pablo Casado, que ha llegado a decir este fin de semana que España está “abocada al rescate”. El líder socialista ha acusado de “desleal” este discurso: “No hay que generar una falsa alarma”.

Precisamente le han preguntado además por las críticas e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid. Ha dicho que personalmente no le gustó, pero ha reconocido que ya tiene las espaldas “anchas” en política. A la vez ve un “error” que Pablo Casado avale esos gritos.

Todo ello a escasas horas de que arranque el congreso del PSOE en Valencia, en el que Sánchez renovará a su dirección. Un cónclave para la “unidad”, ha resaltado, recordando que el partido vivió debates “desgarradores” años antes. Por ello, ha agradecido que vayan Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia. “Un mensaje de unidad que es real y no ficticio”, ha incidido.

🔴 @sanchezcastejon , sobre los insultos este 12 de octubre: "A nadie le gusta que le insulten; los símbolos nacionales, la fiesta nacional, el himno, la bandera... son símbolos de todos, no solo de una parte de España". ▶ En directo: https://t.co/C2rgQuWVKG pic.twitter.com/EoB4BqoyHa

Lo que no ha querido responder directamente es si autorizó la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, un caso que le ha costado una imputación a la exministra de Exteriores Arancha González Laya. Ha confiado en que la Justicia le dará la razón al Gobierno: “Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien”.

No se había escuchado todavía a Sánchez responder a las entrevistas concedidas por Iván Redondo, su ex jefe de gabinete. No ha querido entrar en la polémica y ha contestado genéricamente. “He tenido a Iván a mi lado, y a Oliver, José Luis, Carmen, Rodríguez Uribes, Duque... Muchos compañeros en primera o segunda línea han dado lo mejor de sí para ayudar a este país a responder a la mayor calamidad en cien caños. Sólo tengo palabras de agradecimiento”, ha remarcado. Pero a la vez ha señalado: “Estamos en una etapa nueva”.