Ferreras responde en 'LaSexta Noche' a la pregunta que todo el mundo se ha hecho en las redes sociales

Y Ferreras no ha tenido problema en contestar: “Pues es muy sencillo, me han llegado tres encuestas de hoy, de cómo estarían los resultados”.

“Me han llegado tres mensajes muy interesantes de tres tracking diferentes”, ha proseguido. “Que no puedes leer”, ha apuntado Ana Pastor.

“Sí, lo voy a leer”, ha sorprendido Ferreras. “Encuesta: Partido Social... no, no puedo leerlo”, ha bromeado. “No puedo leerlo porque en este país vivimos en el siglo XIX, que es una cosa, realmente, anacrónica, que no estén regulados los debates, que no se puedan publicar encuestas la última semana, la jornada de reflexión...”, ha indicado.

“No eres partidario”, le ha preguntado López.

“No, no soy partidario, porque se publican encuestas en un país del exterior, se habla de frutitas o de peinados y ya están ahí”, ha explicado. “Me parece todo absolutamente ridículo”, ha apostillado.