Ferreras se convierte en 'trending topic' tras sus palabras sobre el vídeo de Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva desde primera hora de la mañana siendo el tema de conversación en Twitter a raíz de un vídeo que fue grabado el pasado 9 de marzo, un día después de la marcha por el día de la Mujer.

Montero reconoció el pasado 9 de marzo que la “bajada de” asistentes a las concentraciones se debió a la presencia del coronavirus.

“O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos”, aseguraba Montero en la previa a una entrevista con ETB, que desvela este lunes ABC.

En el vídeo puede verse a Montero hablando off the record con la periodista, que le pregunta sobre las manifestaciones del 8 de marzo. “Como siempre, priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay”, decía Montero.