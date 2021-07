Ferreras recoge las palabras de Casado, tira de hemeroteca y muestra unas imágenes delatadoras

El presentador de Al Rojo Vivo,Antonio García Ferreras, ha sido este jueves muy duro con Pablo Casado después de sus declaraciones sobre las protestas de Cuba.

Desde el PP están criticando que el Gobierno no llame dictadura al régimen cubano. “Queremos saber qué está haciendo el Gobierno de Sánchez a favor de estos regímenes despóticos. Queremos saber qué han pagado a Podemos en su asesoramiento a Correa, Evo, Chaves y Maduro. Queremos conocer a qué responde esta ignominia en la que jamás había caído ningún Gobierno de España fuera del PSOE, el PP o la UCD”, dijo Casado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, también afirmó que “el Gobierno no está condenando la represión de la dictadura cubana” y añadió que “Sánchez está indultando a las dictaduras de Cuba y Venezuela, así como ejerciendo la diplomacia de los impunes”.

Ferreras, en su programa, ha tirado de hemeroteca para recordar otros momentos en los que dirigentes del PP visitaron Cuba y estuvieron con Fidel Castro.

“Manuel Fraga, fundador del PP, viajó a Cuba y Fidel, hijo de campesinos gallegos, viajó a Galicia. No estaban preguntándole constantemente a Fraga si estaba recibiendo a un dictador, él ya no conocía a otros pero no cubanos”, ha mostrado el periodista.

También ha sacado unas imágenes de un viaje de José María Aznar con los reyes eméritos a la Habana. Pero no solo eso, si no que ha recordado unas declaraciones del expresidente en la que decía que le resultaba muy difícil desear para Cuba algo que no deseara para su país.

“Por tanto, lo que desee para mi país lo deseo para Cuba porque Cuba es España y España es Cuba”, llegó a decir Aznar.

Tras emitir estas declaraciones, Ferreras ha dejado dos preguntas en el aire: “Entonces, ¿Castro es un dictador o no lo es? ¿Pasean con dictadores así como así?”.