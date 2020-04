Antonio García Ferreras, el presentador de Al Rojo Vivo en laSexta, fue muy crítico este miércoles con el papel que está desempeñando la ultraderecha y “la que no es ultraderecha” en esta crisis del coronavirus. En especial, el periodista puso el foco en los bulos y mentiras que circulan estos días por redes sociales y por WhatsApp.

Ferreras, antes de dar paso a Lorena Baeza, de Newtral, para aclarar algunos de estas calumnias, afirmó que no solo analizan la famosa curva y la propagación de la pandemia, si no que también desmontan “las mentiras de la ultraderecha y la que no es ultraderecha”.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO A PARTIR DE LAS 2 HORAS 45 MINUTOS)

“Los bulos, las mentiras y los fakes que aprovechan la pandemia, el desconcierto y el dolor social para manipular y mentir”, añadió antes de que compañera verificara una información relacionada con una supuesta grabación de llamadas por parte del Gobierno.

El periodista también fue rotundo al asegurar que “el comando de verificación de Newtral no descansa, algo que no le gusta a la ultraderecha”.

Antes de comentar el bulo de que Manuela Carmena habría recibido un respirador propio, algo que ella misma desmintió, Ferreras mandó un último ataque a la formación de Santiago Abascal: “La infodemia, es otro de los males de esta pandemia, cuando este país necesita decencia. Hay estercoleros que se dedican a las mentiras y en la ultraderecha son habituales”.