Disuelven una fiesta con 200 personas en el colegio mayor donde se produjo el mayor brote de la Comunidad Valenciana

La policía ha disuelto una fiesta con unas 200 personas en el colegio mayor Galileo Galilei de Valencia, un centro en el que ya se detectó un brote de coronavirus a finales de septiembre al inicio del curso académico 2020-2021 también por una fiesta no autorizada.



La intervención policial se produjo alrededor de la medianoche a raíz de las quejas de vecinos de este colegio mayor, situado en la avenida de los Naranjos, el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, han informado fuentes policiales.



Los estudiantes, todos ellos residentes en el colegio, ocuparon zonas interiores del edificio para una fiesta no autorizada, han indicado fuentes policiales, que no han podido precisar si hubo detenciones.



La madrugada del pasado 26 de septiembre la policía disolvió una fiesta no autorizada en este mismo colegio mayor, que fue el origen de un brote de coronavirus con 168 contagios que obligó a suspender durante unas semanas las clases en la Universidad Politécnica de Valencia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Conselleria de Justicia ya investiga este hecho y que se tomarán medidas “contundentes e inmediatas” ante la grave “irresponsabilidad” tanto de los responsables como del centro.



A preguntas de los periodistas en el acto conmemorativo del décimo aniversario de la Alta Velocidad en Valencia, junto al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y el alcalde, Joan Ribó, el president ha recordado que el expediente de la fiesta anterior, que dio origen al mayor brote de coronavirus de la Comunitat, “está en marcha” y no ha descartado que entre las posibles sanciones esté el cierre.



“Lo que ha pasado esta noche en este colegio mayor es de una enorme irresponsabilidad y tendrá el correlato en la trascendencia de las decisiones que se van a tomar”, ha apuntado y ha incidido en que “en este momento se está haciendo acopio de toda la información y va a haber una respuesta contundente y de carácter inmediato”.