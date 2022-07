Periodismo, sagacidad, humor y fiestón: 'El HuffPost' celebra su décimo aniversario

España. 2012. Año del rescate financiero. Del ‘lo siento mucho, no lo volveré a hacer’ del rey Juan Carlos. Del 4-0 en la Eurocopa frente a Italia. Del Ecce Homo de Borja. Y del nacimiento, en una pequeña sala pero con una enorme ilusión, de El Huffington Post, un medio joven pero basado en el rigor, la sagacidad y el humor.

El equipo que lo compone celebró este jueves esta primera década de vida —permitidnos el chiste: nuestros dieses— recuperando su tradicional fiesta de aniversario tras el parón forzoso por la pandemia. Había sin duda muchas ganas de celebrar y de reencontrarse; prueba de ello fue el buen ambiente que hubo desde las primeras llegadas a la Real Fábrica de Tapices de Madrid hasta que ya no hubo más remedio que irse, porque la noche invitaba a alargarse.

No faltaron botellas de agua, abanicos de Locomía —cortesía de uno de los patrocinadores de la noche, Movistar—, algún que otro Minion de Universal y el nuevo Astra de Opel para recibir a los invitados, antes de llegar al photocall. Lo pisó una variada representación de los protagonistas de nuestras noticias, desde políticos como el presidente del Senado, Ander Gil, la vicepresidenta Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños o la ministra de Educación, Pilar Alegría; hasta el músico James Rhodes, los presentadores Jordi Cruz, Tania Llasera, Roberto Brasero o Lidia Torrent, pasando por actrices como Aasari Bibang o Lidia San José.

No nos olvidamos de un clásico que no falla ningún año, Errejón, de Más País. Íñigo, no te pierdes una, ¿eh? Andrea Levy, presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, eso también va por ti... ¡Y nos llena de orgullo y satisfacción!