12-O, una Fiesta Nacional con la atención más puesta en las togas que en los uniformes

Uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, estará sub representado, no por su cabeza visible, que dice que estar viendo el desfile cuando ha abandonado sus obligaciones carecería de sentido. Su adiós aún no se ha publicado en el BOE, por lo que sigue siendo el máximo representante de un poder del Estado, pero ha dicho que no. Habrá vocales del CGPJ, miembros de la sala de gobierno del Supremo o presidentes de los distintos Tribunales Superiores.