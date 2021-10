Revuelo internacional por la fiesta 'queer' del colegio de Leonor

El nombre de Leonor lleva entre los primeros puestos de los trending topic de Twitter desde primera hora de este martes y no por la próxima presencia de la hija mayor de los reyes en los premios Princesa de Asturias, sino por las imágenes que han trascendido de la fiesta celebrada en el internado de Gales en el que está estudiando el Bachillerato .

El UWC Atlantic College ha celebrado una Semana Queer con diferentes acciones de concienciación y visibilización LGTBI. Por ejemplo, el centro realizó una votación en la que el 32% de los alumnos se ha declarado queer —como señala la propia institución, un término que engloba a las minorías sexuales y de género que no son heterosexuales o cisgénero—, con un 13% de estudiantes que declaran tener dudas acerca de su orientación.

De la infanta Leonor no ha trascendido ninguna imagen formando parte del desfile u otras actividades, pero no ha ocurrido lo mismo con su compiroyal, Alexia de Holanda .

Alexia de Holanda es menor de edad —tiene 16 años, los mismos que cumplirá Leonor el 31 de octubre— pero eso no ha frenado al medio online Ditjes en Datjes, que ha publicado una fotografía suya rodeada por otras estudiantes, en la que Alexia lleva lo que parece un escueto body rojo y un culotte negro.

Vanitatis recuerda además la dura postura del gobierno holandés con la publicación de fotos de la familia real que no hayan sido pactadas: “Ese pacto garantiza que no aparezcan imágenes no deseadas de los Orange, y si se incumple puede acarrear penas judiciales, como ocurrió en 2014 con la revista Nieuwe Revu que tuvo que pagar 1.000 euros por publicar dos fotos de Amalia jugando al hockey”.