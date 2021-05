El reto de Filmin tras petarlo en la pandemia y estrenarse con una serie propia

“Todo parte de que teníamos una idea muy clara. Ha ido cambiando la tecnología pero lo que queríamos era hacer llegar cine a la gente a través de internet. Queríamos hacer llegar un tipo de cine que no era de las majors”, recuerda sobre aquellos tiempos De Luna, además de cofundador, director de desarrollo de negocio de Filmin.

No solo apostaron por el streaming sino por el modelo de suscripción. “Fuimos la primera empresa en ofrecerla”, apostilla. No fue hasta unos años después cuando su fórmula cuajó, pero lo hizo: en 2020 facturaron 15 millones de euros , el doble que el año anterior.

El efecto del coronavirus

Lo que no detallan es cuánto. Filmin declina revelar cifras de suscriptores “hasta que no los den los demás”, sus competidores.

“Lo que más orgullosos nos hace sentir es la cantidad de gente que hacía un consumo esporádico y que ahora es fiel, no han abandonado”, subraya José Antonio de Luna.

El hito de la primera serie original

¿A qué se debe este paso de la compañía? “Empezamos a tener un volumen y un tamaño; tenemos vocación de tener algún contenido que sea propio”, justifica De Luna. No esquiva que también se debe a un tema legal, puesto que las televisiones están obligadas a dedicar parte de sus ingresos a la financiación de obras audiovisuales : “Existe la obligación de invertir el 5% de los ingresos en producción o compra de derechos para darle forma en contenido propio”.

Como explica el director de negocio, eso no significa que Filmin siga la estela de otras plataformas hacia el contenido propio, como Netflix: “No, por estructura de la plataforma. Me encantaría disponer de los miles de millones de los que disponen. Nuestros presupuestos son los que son. Queremos ofrecer a nuestros suscriptores el mejor contenido y completarlo con producción propia”.

“Tenemos la intención de hacer nuestros pinitos, pero nuestra estrategia no pasa por ahí”, recalca. Preguntado por si hay otros proyectos en mente o en marcha contesta, entre risas: “Puede haberlos”.

Su futuro pasa por “seguir trayendo tanto pelis clásicas, como estrenos, como series” y no por centrarse en estas últimas, aunque sí es “un contenido que en los tiempos que corren el público está demandando”.

De Luna es claro: “El ADN sigue siendo el de una plataforma de cine, es el germen de Filmin”. “Desde hace mucho tiempo tenemos claro que no entramos en competencia con las grandes plataformas, que están basadas en un tipo de producto muy de series. Tenemos claro que nuestro sitio es ser un complemento. Tenemos un ADN de cine aunque complementemos con series”, insiste.

Un futuro cambiante

Filmin creció con el confinamiento —“No nos hubiera importado ir un poco más despacio y que esto no hubiera pasado”, puntualiza— pero no teme una desescalada cuando las restricciones vayan quedando atrás: “En mayo ya cuando se acabó el confinamiento creíamos que habría una bajada brusca del consumo y no fue así”.