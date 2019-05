Filòsofes, advocades i lletges

Aquest article també està disponible en castellà.

El 14 de maig va tenir lloc l’accidentada —dit suaument, més aviat va ser un boicot del president del tribunal Manuel Marchena— declaració de la filòsofa Marina Garcés.

(Era estrany sentir la neta del poeta Tomàs Garcés respondre en castellà a Benet Salellas, advocat de Jordi Cuixart, però és ben sabut que, segons el tribunal, l’única llengua que no es pot traduir és la catalana, atès que s’ha traduït sense problemes la gent que ha declarat en d’altres llengües.)

La prepotència i abús de poder de Marchena de seguida va aflorar-hi. Va depassar la rutinària «Intente responder a las preguntas que le formule yo o que le formulen las partes» i la va comminar amb diversos «Por favor, guarde silencio», o extemporanis «Vamos mal»; «Perdemos el tiempo».

Quan Garcés va inicia una resposta dient que la nit de l’1-O tenia febre, el magistrat, com si fos el setè de cavalleria, li va començar a passar per sobre, «Y no me replique, por favor, no me replique», quan de fet Garcés no replicava.

La cosa va començar a pujar de to quan la filòsofa va dir que «Yo el 1 de octubre aluciné». El setè de cavalleria torna a actuar i el menyspreu de Marchena ja no pot ser més evident. Arriba a l’insult, segons Marchena era «incomprensible» que l’autora de Ciutat Princesa no entengués res; cito literalment: «si usted es jurista, si es profesora de filosofía tiene que saberlo perfectamente»; «todas sus apreciaciones personales no tienen ningún interés»; «aunque le encantaría esplayarse y hacer todas las matizaciones que quisiera hacer»...

En un moment concret, Garcés fa l’intent de consultar uns papers. La reacció de Marchena no pot ser més furibunda, «no puede seguir un guión». Ella li diu que no en té cap, que vol consultar unes notes, i la ira i les males maneres s’acreixen, la colla: «Lo primero que tiene que hacer es pedir permiso al tribunal», Garcés, al.lucinada, diu que ho ha consultat però és tallada amb brutalitat. (D’altra banda, Marchena ha deixat consultar papers a diversos testimonis de l’acusació sense cap problema; ¡ai, la doble mesura!)

Quan Salellas pregunta a Garcés si va passar por l’1 d’octubre, el magistrat envia a can Pistraus la presumpta presumpció d’imparcialitat i no permet la pregunta malgrat que va deixar esplaiar-se sobre la seva por amb tot detall, per davant i per darrere, a Montserrat del Toro, la secretària judicial que va preferir sortir pel terrat de la Conselleria d’Economia que no pas per la porta.

La defensa es desespera i protesta i el «no me replique» acudeix a la boca de Marchena. Finalment li diu «¿Tiene otra pregunta?» i Salellas respon que «Si la sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas» i ell, totalment perduts els papers, retruca «Correcto, mucho mejor», que potser passarà factura a Marchena als tribunals europeus.