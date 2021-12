La erupción del volcán de La Palma llega a su fin

El mejor regalo de Navidad. Ya es oficial. La erupción del volcán de Cumbre Vieja ha llegado a su fin. Después de un período de diez días sin indicios de actividad, las autoridades han dado la noticia que se esperaba desde las 14:10 horas del 19 de septiembre. Se ha decretado que la erupción se ha agotado, pero no el desenlace de la emergencia.

“La erupción ha terminado”, ha anunciado Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas de Canarias. “Terminó el día 13 de diciembre, por la tarde, pero sólo hoy puede decirse, cuando se ha comprobado, por el comité científico, la persistencia de los signos que hacen que se tenga esa certeza hasta donde se puede tener”.

Pérez ha asegurado que “no hay lava, no hay piroclastos, no hay gases significativos, no hay terremotos significativos, no hay tremor, no hay deformaciones significativas”.

El consejero ha explicado que la erupción ha durado 85 días y 8 horas.