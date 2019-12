Las llamativas palabras del 'súper' al despedir la final de 'GH VIP'

GH VIP 7 (Telecinco) echó el cierre este jueves con la victoria de Adara Molinero en una final en la que Alba Carrillo quedó segunda y Mila Ximénez, tercera y que estuvo también marcada por el regreso de Jorge Javier Vázquez tras su operación.

Especialmente llamativas fueron también las palabras de despedida del súper a la hora de apagar las luces de la casa de Guadalix tras la marcha de los concursantes.

“Gran Hermano no podría existir sin vosotros, los que ahora nos veis desde vuestras casas. Los millones de personas que nos habéis apoyado incondicionalmente, día tras día, que no habéis faltado ni a una cita. Y mira que es difícil no perderse ninguna. La luz de vuestros televisores, como estrellas en la noche, nos han colocado en lo más alto del firmamento. Nos habéis dado unos datos de espectadores de récord con una media del 32%. Las mejores cifras de los últimos 17 años”, dijo la voz en off, sacando pecho sobre los datos de audiencia.