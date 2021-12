Cómo 'La casa de papel' ha hecho escuela y nos ha colocado en la Champions de las series

Hay veces que leer una frase no es suficiente para saber quién la ha dicho. Aquí tenéis otra pista de #LCDPFinal pic.twitter.com/biOVulZPVF

Aunque cada producción requiera una estética concreta de acuerdo con la trama y el formato, según Juan Salvador López , del sindicato ALMA , “LCDP ha demostrado lo importante que es la serie en su conjunto en todas sus facetas, no es solo una cuestión de qué historia se está contando o de si es una comedia, es un producto cultural uniforme donde cada uno de los elementos tiene que estar al servicio de un único objetivo, que es contar de la mejor manera esa historia”.

Carlos García Miranda , coordinador del Máster de Guión de Series de Ficción en la ECAM , lo tiene tan claro como los dos anteriores: “Solo con ver un frame de LCDP se reconoce automáticamente, está diseñada de una manera en la que todo está integrado, algo que ocurre también en Élite, por ejemplo. Antes eso no estaba tan currado”.

El showrunner

Es el resultado, a su vez, de esa figura “polémica” que también ha aportado la ficción de Netflix, la del showrunner, el creador que está en el guión y en el proceso completo de creación. “Cuando lo que estás poniendo en el papel lo puedes trasladar a la imagen siendo fiel a ella, sin necesidad de que haya reinterpretaciones de lo que has escrito, el resultado final es más uniforme. Al final hay una mirada que determina a todas, aunque haya trabajo en equipo. Ahí la figura de los creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, es determinante. Han hecho escuela”, subraya el profesor y guionista de títulos como Los protegidos.

La ambición y la pérdida de complejos y prejuicios

La casa de papel ha vivido dos mundos, el ‘nacional’ en Antena 3 y el ‘internacional’ en Netflix, otra de las razones que ha potenciado su influencia. Sus capítulos se empezaron a emitir para un mercado más pequeño y, desde que se convirtió en un fenómeno, “de repente todos estamos haciendo series potencialmente consumibles en todo el mundo y las plataformas se han dado cuenta de que el mercado ha cambiado”, comenta el guionista de la serie. Con ello se refiere a que Estados Unidos ya no es el principal emisor, el que llena todos los países del mundo donde se consumen dos tipos de ficciones, “la estadounidense rica y la autóctona con menos medios”.

Eso ha ayudado, subraya, a situar la ambición a la altura del talento español. “Ahora es posible que suceda un milagro que antes no sucedía, y es que algo que se hace en Corea barra en todo el mundo, como El juego del calamar, y, además, de una forma inmediata. Un emisor que antes no copaba los mercados mundiales ahora puede ser lo más visto del año. Es muy curioso cómo Estados Unidos ha perdido hegemonía, se está ganando pluralidad y los consumidores también estamos cambiando porque ya no tenemos tantos prejuicios”, indica.