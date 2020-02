De una ruptura inesperada a una petición de mano: así acabaron las parejas de 'La isla de las tentaciones'

TELECINCO Mónica Naranjo, presentadora de 'La isla de las tentaciones'.

Las cinco parejas de La isla de las tentaciones, reality de Telecinco presentado por Mónica Naranjo, entraron al programa para poner a prueba su amor. Y vaya si lo hicieron. Este martes se enfrentaron a las hogueras finales: unos cara a cara en los que tenían que responder si querían abandonar la isla solos, con su pareja o con otra persona. Hubo de todo, desde una ruptura que pocos vieron venir hasta toda una petición de matrimonio con rodilla en el suelo. Esto fue lo que respondió cada pareja: Ismael y Andrea: ❌

TELECINCO Ismael y Andrea, en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'.

El joven aseguró que no estaba preparado “para afrontar ningún tipo de relación”. “Creo que primero tengo que sanar mis heridas, seguir conociéndome a mí mismo y crecer como persona. He tomado la decisión de que me quiero ir solo”, remató. Tras dar las gracias a Andrea por mostrarse tal y como era, añadió: “Quiero decirte que te valores y te respetes porque solo de esa manera podrás respetar el día de mañana a tu pareja”. Andrea, por su parte, quiso marcharse de la isla con su tentación, Óscar, quien aceptó su propuesta y le regaló una pulsera como recuerdo antes de besarla. Álex y Fiama: ❤️

TELECINCO Álex y Fiama, en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'.

Álex se echó a llorar mientras reconocía sus errores. “No paro de cagarla. Cuando la cago me he dado cuenta de que cuando me lo llevo al drama no es mejor, te hago daño psicológico. Si vamos a estar juntos, quiero cambiar”. Tras decir que quería volver a casa junto a ella, era el turno de Fiama, quien también eligió continuar con su pareja: “Al final lo amo con locura”. ”¿Esto significa que la boda sigue en pie?”, preguntó Mónica Naranjo. “Bueno, eso ya veremos”, fue la respuesta de Fiama. Christofer y Fani: ❌ Fani y Rubén: ❌

TELECINCO Fani y Rubén, en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'.

El final de la relación de Fani y Christofer ya se conocía, puesto que éste abandonó el programa hace una semana. Quedaba por conocer el desenlace de Fani, quien quiso iniciar una relación con uno de los solteros, Rubén. Sin embargo, no fue correspondida. “Me he dado cuenta de que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar conmigo fuera?”, cuestionó. “Se lo pierde él”, reaccionó una dolida Fani, que también señaló que no se arrepentía de haber dejado a Christofer. Susana y Gonzalo: ❌

TELECINCO Susana y Gonzalo, en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'.

Muchos no vieron venir el final de esta pareja. “No sé si estoy enamorada”, soltó Susana en la hoguera final. Como explicó, había ido al programa para recuperar la ilusión del principio pero no lo había logrado. Un abatido Gonzalo se quedó sin saber qué decir más allá de “alucino” y “no, por favor”. “No me imagino ni un día de vida sin ella. Claro que quiero seguir con ella”, acabó reconociendo mientras ella lloraba. A pesar de que le pidió otra oportunidad, Susana decidió marcharse sola y “con una conversación pendiente”. ”¿Seis años tirados a la basura, tío?”, reaccionó Gonzalo. Jose y Adelina: 💍

TELECINCO Jose le pide matrimonio a Adelina en 'La isla de las tentaciones'.