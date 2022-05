Finlandia quiere unirse a la OTAN y Suecia se lo plantea

Ucrania no es miembro de la OTAN, que es la principal raz贸n por la que Occidente no ha llegado a desplegar sus tropas en Ucrania. La adhesi贸n de Ucrania en la OTAN ha sido un objetivo que se remonta a 2002, pero el presidente de Ucrania ha asumido p煤blicamente que su pa铆s no puede adherirse a la alianza en la actualidad.

La ampliaci贸n de la OTAN ha sido el mayor agravio que Putin ha reprochado p煤blicamente a Occidente durante la preparaci贸n de la guerra, alegando que la expansi贸n hacia el este y la pretendida absorci贸n de otra antigua rep煤blica sovi茅tica rompen con lo pactado.

Es probable que la adhesi贸n de Suecia y Finlandia desate tambi茅n la ira de Putin. Si llega a suceder, Mosc煤 ha advertido que podr铆a desplegar armas nucleares y misiles hipers贸nicos en el enclave b谩ltico ruso de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania.

La OTAN ha insistido en que no aceptar谩 que le impongan l铆mites a las naciones que puede admitir y siempre ha mantenido una 鈥減ol铆tica de puertas abiertas鈥.