Una medida insólita: el equipo de 'First Dates' deja en evidencia a un comensal y corrige su decisión

CUATRO Enrique y Pilar, en 'First Dates'.

A la hora de la verdad, la de decidir si querían volver a verse, Pilar no tuvo dudas y dijo que sí, que tendría una segunda cita “y alguna más”. Preguntado por si él tendría una segunda cita, Enrique contestó que sí “pero con la idea de ir poco a poco”.

“A esta edad comienzan a tener ya muchos achaques, la espalda, que si esto, que si lo otro. Necesito algo más potente. En fin, ¡que no me veo yo con esta mujer!”, llegó a decir el comensal.

Enrique llegó a First Dates (Cuatro) este lunes pisando fuerte. Antes de conocer a su cita ya dejó a Lidia Torrent a cuadros al explicarle que había tenido dos mujeres en su vida, pero que tenía ocho hijos de cuatro relaciones diferentes.

CUATRO Enrique, en 'First Dates'.

En ese momento la redactora del programa le interrumpió para llamarle la atención, algo que no había ocurrido nunca: “Enrique, ¿pero tú qué me has dicho?”.

En ese momento el invitado se exaltó y admitió que no tendría una segunda cita “de feeling, de pareja”. “Que quieres conocerme solo como amistad”, le echó un capote Pilar, que no se tomó mal el rechazo. “Claro que sí”, contestó él. Puedes ver el momento completo aquí.