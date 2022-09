El fiscal general del Estado ve "insostenible" que el CGPJ lleve casi cuatro años sin renovarse

El nuevo fiscal general del Estado ha asegurado que España tiene “un sistema parlamentario de elección que podemos modificar perfectamente también”. “Todo es lícito y todo se puede plantear y hay que plantear alternativas si el sistema no satisface”, ha advertido.

De todas formas ha aclarado que el “engranaje es muy complejo” porque cree que “no va a participar la sociedad en la elección del Consejo”. “Por qué solo pueden pertenecer a él los jueces y por qué no pueden participar también los fiscales”, ha preguntado.

“Hay que revisar las normas con un sentido de futuro, no por un caso concreto”

“Por qué no revisar las normas, no pasa nada, pero hay que revisarlas con un sentido de futuro, no por un caso concreto o por unas conductas concretas sino viendo qué sentido tiene la institución del indulto en el siglo XXI, qué potestades le damos al Ejecutivo frente a las sentencias dictadas por el judicial y si merece la pena que exista esa corrección”, ha comentado.