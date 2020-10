El fiscal Navajas pide perdón por sus acusaciones "falsas" e "imprudentes" contra Stampa, el fiscal del caso Dina

El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas se ha disculpado este viernes por sus declaraciones “falsas” e “imprudentes” contra su compañero Ignacio Stampa, que investiga el caso Dina, sobre el robo del teléfono a la exasesora del líder de Podemos Pablo Iglesias.

Según apunta el diario El País, el fiscal Stampa ha aceptado las disculpas. Navajas ha registrado este viernes un escrito en la Fiscalía General del Estado en el que reconoce que los días 19 y 21 de septiembre concedió dos entrevistas a Ok Diario y Onda Cero en las que vertió “algunas manifestaciones extremadamente desafortunadas, vinculadas a la trayectoria profesional de D. Ignacio Stampa Fuente”.

“Desafortunadas por imprudentes por cuanto que en ese momento me limité a hacerme eco de anteriores publicaciones periodísticas que ahora sé que eran rotundamente falsas en lo que al señor Stampa Fuente se referían, sin hacer las comprobaciones a que por mi cargo estaba obligado”, reconoce Navajas.

En aquellas entrevistas, Navajas se pronunció sobre una supuesta relación sentimental nunca probada entre Stampa y una abogada de Podemos.

“Cuando me enteré me dio asco. Pero yo no soy ni el fiscal general del Estado ni el fiscal inspector. Yo sé lo que yo hubiese hecho: le hubiese apartado de la comisión y le hubiese devuelto a su Fiscalía de Canarias, de donde creo que vino, y ya está. Porque cuando el cirujano abre y ve un tumor, el tumor hay que quitarlo. Vomité, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos de lo de la abogada y sobre si tenía relación”, dijo entonces a Ok Diario.